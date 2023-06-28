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Володимир Зеленський очікує, що Євросоюз із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української аграрної продукції

28 червня 2023 року - 20:36

Володимир Зеленський очікує, що Євросоюз із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української аграрної продукції

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейський Союз із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Гітанасом Наусєдою в Києві.

«Це важливий для нас момент. Особливо, коли Росія блокує нашу зернову ініціативу, ми повинні мати можливість як мінімум транзиту. Транзит також ускладнений сьогодні. Але все ж таки це питання виходить за межі двосторонніх відносин України та Польщі – це питання вже винесено на рівень Європейського Союзу», – заявив Володимир Зеленський.

«Ми подивимось, як усе буде розблоковано. Але шановна пані Урсула фон дер Ляєн пообіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування. Будемо вірити в це», – зазначив Глава держави.

Президент Польщі зі свого боку зауважив, що є певні рішення щодо забезпечення більш вільної торгівлі, але ще залишаються питання, які мають бути впорядковані, що потребує часу. Анджей Дуда сподівається, що після опрацювання відповідних механізмів заборони будуть скасовані якнайшвидше.

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