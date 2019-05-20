Володимир Зеленський: Одне з перших завдань нового голови Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин трагедії, внаслідок якої загинули діти

Президент України Володимир Зеленський доручив майбутньому голові Одеської обласної державної адміністрації, якого найближчим часом буде призначено на посаду, особисто проконтролювати розслідування трагедії в Одеській області, у результаті якої загинуло четверо дітей.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – зазначив Глава держави.

Нагадаємо, 1 липня у с. Чорна Окнянського району Одеської області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло четверо дітей.