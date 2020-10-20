Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя», який розпочне роботу 10 листопада: Важливо, щоб люди з тимчасово окупованих територій бачили, яка Україна сучасна, комфортна й безпечна

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя», який розпочне роботу 10 листопада.

Глава держави проїхав на автобусі автомобільну частину КПВВ.

Володимир Зеленський також відвідав відділення «Ощадбанку», пошту та Центр надання адміністративних послуг, які розташовані на КПВВ «Щастя».

«Це дуже сучасний КПВВ, дуже швидко побудували ЦНАП, який надає 88 адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України, для цивільних людей, які перебувають на нашій стороні та на тимчасово окупованих територіях», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що завдяки наявності відділення банку на цьому КПВВ можна здійснювати банківські операції та обмін валют. Також є аптека й кімната матері та дитини.

«Все сучасне, прекрасні умови як для людей, які будуть отримувати ці послуги, так і для людей, які працюють тут», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що на КПВВ передбачені всі умови як для пішохідного переходу, так і для проїзду автомобілів.

«Є окрема смуга для гуманітарних вантажів. Це також дуже важливо», – наголосив Глава держави.

За його словами, відповідно до домовленостей, досягнутих у межах переговорів у Нормандському та Мінському форматах, 10 листопада, крім КПВВ «Щастя», також буде відкрито КПВВ «Золоте». Обидва пункти за рівнем сервісу не поступатимуться КПВВ у районі Станиці Луганської.

«Для нас важливо, щоб усі побачили, яка велика робота зроблена, на якому все високому рівні. Щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, бачили, яка Україна: сучасна, асфальтована, мирна й безпечна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував Послу Німеччини в Україні Анці Фельдгузен, Послу Франції Етьєну де Понсену, Послу Канади Ларисі Галадзі, спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координаторці системи ООН в Україні Оснат Лубрані, Послу Швеції Тобіасу Тибергу, тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін і заступнику Посла Великої Британії Ніколасу Гарроксу за допомогу, надану Україні, та за те, що погодилися відвідати з ним Донбас.

У межах розбудови інфраструктури КПВВ «Щастя» проведено ремонт мосту через річку Сіверський Донець та завершується відновлення дорожнього покриття автотраси Н-21.

Буде забезпечено автобусне перевезення до пункту пропуску. Станом на цей час робота КПВВ «Щастя» (до окремого розпорядження командування ООС) здійснюватиметься виключно в пішохідному варіанті.

Як передбачається, щоденна пропускна спроможність КПВВ «Щастя» становитиме на в'їзд/виїзд від 3 тис. до 5 тис. транспортних засобів.