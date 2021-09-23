Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2021 року - 10:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги Трускавця

2 жовтня 2021 року - 16:04

Глава держави прийняв вірчі грамоти в Апостольського нунція, послів Ізраїлю та Латвії

1 жовтня 2021 року - 18:14

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запущено

1 жовтня 2021 року - 15:41

Президент на зустрічі з освітянами та переможцями міжнародних олімпіад: Учитель – це той, хто сповнює людину змістом, світлом і цінностями

1 жовтня 2021 року - 13:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з освітянами та переможцями міжнародних олімпіад
Зустріч Президента України з освітянами та переможцями міжнародних олімпіад

1 жовтня 2021 року - 13:27

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги Трускавця

2 жовтня 2021 року - 16:04

Володимир Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги Трускавця

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області ознайомився з перебігом будівництва обходу міста Трускавця, який стане частиною автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна.

Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах Національної програми «Велике будівництво», оминає небезпечні карстові провалля та дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід Трускавця.

Дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Проектом передбачено улаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн. Роботи на об'єкті розпочато у 2020 році, на сьогодні вже улаштовано верхній шар покриття з асфальтобетону.

 

Версія для друку