Володимир Зеленський особисто вручив нагороду вдові спецпризначенця

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Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною загиблого заступника командира групи 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ, Героя України старшини Романа Матвійця.

Роман Матвієць з травня 2014 року брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході України, неодноразово виконуючи важливі, складні та небезпечні завдання в тилу противника.

Він загинув 23 липня 2016 року у бойовому зіткненні біля Новозванівки, виконуючи завдання з ведення розвідки.

Розвідгрупа, яку очолював Роман Матвієць, потрапила в засідку та була обстріляна ворогом. Троє розвідників отримали поранення. Під час бою Роман Матвієць, прикриваючи своїх поранених товаришів вогнем, героїчно кинувся в напрямку кулеметного розрахунку противника та знищив його. Своїми діями він дав можливість пораненим розвідникам відійти в безпечне місце. Таким чином старшина Матвієць урятував життя побратимів, але при цьому сам отримав смертельні поранення.

Під час спілкування з родиною Президент оголосив Указ про присвоєння Роману Матвійцю звання Героя України та вручив дружині загиблого Валентині Олександрівні орден «Золота Зірка».

«Роман віддав найдорожче – своє життя – за нашу з вами незалежність. І ми ніколи не забудемо цього подвигу», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також подарував синові Романа Матвійця планшет, про який хлопчик мріяв.

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