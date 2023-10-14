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Коли терор розповзається, важливо, щоб світ давав однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне – звернення Президента України
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Робоча поїздка Президента України до Одеської області та зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів
Робоча поїздка Президента України до Одеської області та зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів

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Володимир Зеленський ознайомився з наслідками російських атак на порт Одеси та роботою тимчасових коридорів для експорту зерна

13 жовтня 2023 року - 18:34

Володимир Зеленський ознайомився з наслідками російських атак на порт Одеси та роботою тимчасових коридорів для експорту зерна

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав морський вокзал Одеського морського торговельного порту й оглянув руйнування, завдані російськими обстрілами.

Як розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції. Зокрема, 4 млн тонн – до країн Африки, 10,8 млн тонн – до Східної Азії, 5,27 млн тонн – до країн Близького Сходу. За умови виконання РФ усіх домовленостей щодо перевірок суден та відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 млн тонн продовольства.

«Ми й далі годуємо світ. Ми постійно чули російський наратив, що лише невеликий відсоток нашого зерна йде до країн Африки та Азії. І ось ми бачимо реальну картину», – наголосив Володимир Зеленський.

Після виходу із зернової угоди 17 липня поточного року держава-агресор здійснила щонайменше 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих терористичних дій було зруйновано або пошкоджено понад 150 об’єктів портової та зернової інфраструктури, 6 цивільних суден, знищено понад 300 тис. тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.

Главі держави та Прем’єр-міністру Нідерландів розповіли про розроблені Україною тимчасові маршрути для цивільних суден в українські чорноморські порти. З 10 серпня було завантажено вже 21 судно.

Командувач Військо-Морських сил Олексій Неїжпапа поінформував про перешкоди, які створює РФ для судноплавства в Чорному морі, та заходи, яких вживають українські військові для протидії цьому.

«Україна дотримується своїх зобов’язань щодо постачання зерна до африканських та інших країн», – зазначив він.

 

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Робоча поїздка Президента України до Одеської області та зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів

13 жовтня 2023 року - 13:53
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