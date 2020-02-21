Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту Полтавської обласної клінічної лікарні

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту хірургічного корпусу Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради.

Глава держави зазначив, що хотів на власні очі побачити, як змінюються заклади охорони здоров'я України в рамках медичної реформи.

«Мені здається, що все має дуже непоганий вигляд – йде реконструкція відділень, сучасна техніка, задоволені лікарі, дуже задоволене керівництво лікарні, а головне – задоволені люди, пацієнти. Полтавська область є пілотним прикладом медичної реформи», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, персоналом та місцевими мешканцями після відвідання медустанови.

Він висловив переконання, що реалізацію медичної реформи дуже важливо комунікувати й на прикладах показувати, що відбувається.

«Деякі люди справді не бачать прикладів і не розуміють, що відбувається, як змінюється медицина, як змінюється якість», – додав Глава держави, зазначивши, що в такі лікарні варто привозити пацієнтів і лікарів, щоб вони в усьому пересвідчилися самі.

Під час ознайомлення з перебігом капітальної реконструкції директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак та головний лікар закладу Григорій Оксак розповіли Главі держави про реалізацію пілотного проекту «Госпітальний сектор» в області та про заходи, які було здійснено в лікарні, показали приміщення приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень, де тривають ремонтні роботи. Також Володимир Зеленський оглянув відділення нейрохірургії.

В операційному блоці Президенту продемонстрували сучасне високотехнологічне обладнання, яке закуплено для хірургії.

За словами головного лікаря, раніше в лікарні був великий стаціонар, але на місці оперувалося лише 20% пацієнтів. Нині завдяки оновленням оперують 90% хворих, і їх уже не потрібно направляти до Києва чи профільних інститутів.

Також лікарі перебувають на зв’язку з районами, зокрема завдяки телемедицині, і коли пацієнта направляють на лікування в обласну лікарню, вони вже мають всю інформацію про нього.

Т. в. о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан повідомила, що Полтавська обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського є одним із восьми опорних медзакладів області. Всього в Україні планується створити 220 таких опорних лікарень, які матимуть необхідну інфраструктуру та потужності для надання екстреної медичної допомоги.

За словами Оксани Мовчан, ця лікарня майже відремонтована та обладнана. Повне завершення ремонтних робіт заплановане на червень цього року.

Президент також оглянув пересувні амбулаторні комплекси на базі автомобілів ISUZU.

Володимир Зеленський поцікавився питанням укомплектованості лікарень Полтавської області автомобілями екстреної медичної допомоги.

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак зазначив, що торік було придбано 165 одиниць такого транспорту. Також область отримала чотири автомобілі, закуплені з ініціативи Президента.

«Зараз на область повністю вистачає автомобілів екстреної допомоги», – зауважив Віктор Лисак.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту лікарні становить 53,3 млн грн. Фінансування з обласного бюджету в поточному році – 15,4 млн грн.

У закладі вже виконано монтаж внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення, вентиляції, опалення, електропостачання, системи оповіщення про пожежу. Повністю завершено ремонт приміщень МРТ та КТ. Закуплено операційний стіл, ультразвукові системи, хірургічні відсмоктувачі, електрокардіограф, відеогастроскоп, відеодуоденоскоп, відеоколоноскоп.