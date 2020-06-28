Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ліквідації наслідків лісових пожеж у Луганській області та поспілкувався з місцевими мешканцями

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув території, які постраждали через лісові пожежі в Новоайдарському районі, та ознайомився з перебігом ліквідації наслідків надзвичайної події.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що наразі викликають занепокоєння три осередки. Ситуація ускладнюється близькістю лінії розмежування сил і засобів.

«Президент ухвалив рішення щодо використання авіації. Ми ставимо завдання до кінця дня повністю локалізувати всі джерела загоряння, щоб навіть у разі, якщо знову підніметься вітер, ми не мали жодних ризиків», – сказав голова МВС.

Він також наголосив на необхідності направлення в цей регіон додаткової техніки для швидкого реагування.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що наразі надзвичайну ситуацію в області ліквідують 113 одиниць техніки, понад 500 рятувальників, а також підрозділи поліції, Національної гвардії та військова інженерна техніка Збройних сил України.

За його словами, вчора на гасіння лісової пожежі направили всі необхідні сили та засоби Луганського гарнізону, але через сильний вітер вогонь почав поширюватися хаотично, у непрогнозованих напрямках, і перекинувся на населений пункт. Тому ДСНС додатково залучила техніку з інших регіонів.

«На сьогодні загроза населеним пунктам відсутня. Працює пожежна авіація. Думаю, ми зі своїми завданнями впораємося в найближчий час», – зауважив Микола Чечоткін.

Як доповів Президентові представник ДСНС, авіація працює там, де неможливо залучити наземну техніку. Станом на зараз, внаслідок надзвичайної події п'ятеро людей загинуло, згоріло 59 будинків, з них – 24 повністю та 35 частково.

Президент Володимир Зеленський відвідав село Смолянинове, яке сильно постраждало внаслідок загоряння, та поспілкувався з місцевими жителями. Люди розповіли Президентові, як рятувалися від вогню, та про пошкоджене майно.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності виділення коштів для забезпечення житлом громадян, які втратили домівки. Водночас Президент зауважив, що постраждалі мають у найкоротші терміни отримати тимчасове житло.

«Тимчасове житло може бути зняте дуже швидко тут. Якщо тут недостатньо чи немає родичів, чи бажання у когось приймати цих людей, можна в області – в пансіонатах. Також я знаю, що Харківська область ще вчора запропонувала поселити всіх – у них є такі можливості», – сказав Президент.

Також, за його словами, необхідно підрахувати всі збитки, завдані вогнем майну, крім втрати житла, адже постраждалі подекуди залишилися без господарства, документів, грошей та цінностей.

«Треба дуже швидко прорахувати й надати людям компенсації», – заявив Глава держави.

Президент поставив завдання голові Луганської облдержадміністрації Сергію Гайдаю зібрати всю необхідну інформацію про постраждалих, щоб швидко надати їм допомогу.

Глава держави наголосив, що списки потерпілих та інформацію про збитки має бути підготовлено вже сьогодні.

Очільник Луганської ОДА повідомив, що готуються списки осіб, яким потрібна допомога, і вже було звернення до уряду для виділення компенсації.