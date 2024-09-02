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Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента
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Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлення одного зі зруйнованих багатоквартирних будинків у Запоріжжі

2 вересня 2024 року - 18:46

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлення одного зі зруйнованих багатоквартирних будинків у Запоріжжі

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський ознайомився з процесом відновлення багатоквартирного будинку – одного зі зруйнованих у жовтні 2022 року.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував Главу держави, що роботи мають завершити наступного місяця. У будинку відновлено й відремонтовано зруйновані тримальні конструкції та 24 квартири.

Володимир Зеленський також поспілкувався з мешканцями цього будинку й оглянув укриття, яке облаштували для жителів кварталу під час відбудови. Сховище забезпечене всім необхідним для тривалого перебування.

По цьому багатоквартирному будинку на 15 під’їздів Росія завдала ракетного удару 6 жовтня 2022 року. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей і ще 40 постраждали.

За словами Івана Федорова, у Запоріжжі зараз відновлюють іще 11 будинків. На ці роботи виділили 1,5 млрд грн.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Запорізькій області зруйновано понад 14 тис. об'єктів інфраструктури.

Частина людей уже отримали сертифікати «ЄВідновлення»: 764 – за пошкоджене майно і 107 – за знищене.

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Робоча поїздка Президента України разом із Прем’єр-міністром Нідерландів до Запорізької області

2 вересня 2024 року - 13:44
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час поїздки у Запорізьку область, 2 вересня 2024 року.
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