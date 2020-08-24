Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією програми «Велике будівництво» на Хмельниччині

У межах робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реалізації Національної програми «Велике будівництво» в регіоні. Йдеться про 15 об'єктів інфраструктури: чотири мультифункціональні спортивні майданчики, три стадіони, шість шкіл та два дитсадки.

За словами голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета, один з навчальних закладів, що розташований у селі Корчик Шепетівського району, до оновлення був на вигляд, як «шевченківська хата». Тепер – це сучасний освітній центр, де діти розуміють, що навчатися – це комфортно.

Глава держави перевірив якість ремонту одного з об'єктів «Великого будівництва» – Сатанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Вартість повної реконструкції становить майже 41 млн грн.

Президенту доповіли, що школа діє з 1934 року. До оновлення приміщення їдальні були повністю зношені, не вистачало місця для харчування, у закладі бракувало низки навчальних кабінетів, а взимку було холодно.

Наразі реконструкція школи на завершальному етапі – її оновили на 97%.

Володимир Зеленський оглянув їдальню та ознайомився зі станом оновлення класів. Потім він зайшов у два класи, щоб поспілкуватися з учнями.

Глава держави взяв участь в уроці-акції «Повертайтесь з перемогою», долучившись до виготовлення мапи для воїнів ООС. Володимир Зеленський записав на паперовій квітці своє побажання «Повертайтесь живими» для українських бійців, які захищають незалежність нашої держави на Донбасі, та прикріпив її на карту.

Одна з учениць розповіла Президенту, що вже тиждень школярі готують мотиваційні малюнки для українських військових, котрі зараз перебувають на сході.

«Я спілкувався з військовими на Донбасі. Для них ваші малюнки – дуже важливі. Це дуже правильна акція. Ваші малюнки справді чекають на сході», – відповів Володимир Зеленський.