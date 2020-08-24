Володимир Зеленський ознайомився з реконструкцією причалу Одеського морського порту

﻿У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що причал побудовано у 1963 році, і термін його експлуатації сплив через 50 років. У зв'язку з цим причал не працював майже сім років.

«Вчора ДАБІ видала сертифікат про введення причалу в експлуатацію, тому почнемо перевалку та повноцінну роботу», – сказав міністр.

Він зауважив, що оновлення причалу забезпечить можливість перевалки на ньому генеральних вантажів у обсязі до 2 млн т щорічно. Нині завершено роботи на першому пусковому комплексі, який включає реконструкцію 163,32 м причалу.

Оновлення причалу розпочалося у 2018 році, але відбувалося надто повільно. Цьогоріч темпи робіт значно пришвидшилися.

Реконструкція причалу № 7 – один з наймасштабніших інвестиційних проектів Одеського порту.

Після включення об’єкта реконструкції у діючий виробничий цикл стивідорна компанія ТОВ «Металзюкрейн», яка оперує причалом № 7, отримає новітню, облаштовану за останнім словом технологій гідротехнічного будівництва інфраструктуру для морської перевалки вантажів.

«Це важливий технологічний крок уперед. Перша частина сьомого причалу в Одесі майже побудована. Тут повністю сучасні технології», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ.

Глава держави зазначив, що наступного року розпочнеться реконструкція другої частини причалу.

«В цілому це буде 357 метрів – найдовший причал Одещини, який збільшить перевалку та прибуток для держави», – зауважив Володимир Зеленський.