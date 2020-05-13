Володимир Зеленський ознайомився з роботою лабораторії Хмельницького обласного лабораторного центру та поцікавився ситуацією з виплатою доплат медикам

Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський відвідав лабораторію мікробіологічних досліджень ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

Глава держави оглянув лабораторію центру та приміщення, де приймають зразки біоматеріалу, відібрані для тестування на наявність COVID-19. Співробітники показали Президенту медичну техніку, зокрема ампліфікатор, придбаний для центру меценатами.

Президент обговорив з персоналом центру проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом для підготовки системи охорони здоров'я до можливої другої хвилі поширення коронавірусної хвороби в Україні.

Також Володимир Зеленський поцікавився ситуацією з виплатою доплат до заробітних плат медикам, які борються з COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко проінформував, що гроші в казначействі на такі виплати є, і вже підписані відповідні кошториси. Незабаром медики отримають передбачені законом доплати.

«Ми повинні все перевіряти. Навіть коли гроші знайшли, вони не доходять до лікарів. І це по всій країні. Все треба вручну нам перевіряти з головним санітарним лікарем. Це неправильно. Треба точно знати, що гроші доходять», – зауважив Глава держави

Також співробітники центру поскаржилися Володимиру Зеленському на брак професійних кадрів. Зокрема, існує проблема з підготовкою лаборантів, які працюють над мікробіологічними дослідженнями.

Віктор Ляшко зауважив, що останніми роками в Україні взагалі не готували відповідних фахівців.

Володимир Зеленський закликав працівників лабораторії оперативно повідомляти про можливі проблеми, які виникають у роботі.

«Це дуже важливі речі. Поки не побудуємо систему в країні, будемо так спілкуватися», – зазначив Глава держави.

Віктор Ляшко подякував Президенту за увагу до цієї проблеми та, зокрема, за візит до центру.