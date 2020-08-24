Володимир Зеленський ознайомився з роботою НВП «Радій»

У межах робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з виробничими можливостями ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій».

Як розповіли Президенту голова Наглядової ради підприємства Євген Бахмач та його генеральний директор Олександр Сіора, НВП «Радій» є провідним українським підприємством у розробці та постачанні програмно-технічних комплексів та інформаційно-керівних систем для атомних електростанцій і дослідницьких реакторів.

Володимиру Зеленському продемонстрували зразки обладнання, яке випускалося раніше, та новітнє цифрове, що виробляється зараз. Президенту також показали останню розробку підприємства, яка отримала найвищі сертифікати якості міжнародної енерготехнічної комісії та сертифікати американської ядерної комісії. Нині НВП «Радій» завершує модернізацію української атомної станції.

На підприємстві також виробляють системи пожежної сигналізації та апаратуру силового електроживлення, світлодіодну та енергоощадну продукцію для вуличного, промислового та сільськогосподарського використання, прожектори та архітектурне освітлення. Крім того – гідромеханічні агрегати рульового управління для автомобілів, автобусів, тролейбусів, тракторів.

За словами керівництва НВП «Радій», підприємство має контракти з Укравтодором і виготовляло освітлення для Житомира. Нині на підприємстві працюють над освітленням для Кропивницького та сподіваються, що матимуть можливість попрацювати для столиці.

«Системи, які ми виготовляємо для такого освітлення, споживають у 10 разів менше електроенергії за звичайне», – наголосив Євген Бахмач.

Крім успішних розробок та якісної продукції, завод має потужну соціальну програму. НВП «Радій» також підтримує різноманітні проекти для міста.

«Тільки коли побуваєш на таких підприємствах, розумієш, як багато в Україні талановитих людей, які можуть виготовляти дійсно складну, але дуже важливу продукцію. І головне – за міжнародними стандартами якості», – зауважив Президент України.