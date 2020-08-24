Володимир Зеленський ознайомився з туристичними «магнітами» Полтавщини

Під час робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.

Директор музею Олександр Супруненко зазначив, що це один з найбільш відвідуваних музеїв в Україні. Щороку сюди приходять понад 220 тисяч осіб. У музеї – більш як 300 тисяч експонатів.

Глава держави оглянув скарбницю унікальних експонатів музею. Зокрема, Володимир Зеленський ознайомився з експозицією артефактів Стародавнього Єгипту, скіфів, давніх греків, озброєння самураїв. Президенту продемонстрували археологічні знахідки з території Полтавщини, які пов’язані з часами Київської Русі. Також він оглянув експозиції, присвячені відомим полтавцям, та колекції холодної й вогнепальної зброї. Володимир Зеленський ознайомився з колекціями старовинних монет та виробів з металу. Олександр Супруненко розповів, що скарб з монетами, який експонується у музеї, містить п’ять унікальних талерів, якими платили козакам.

Президент також ознайомився з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та об’єктами, обраними для реалізації в межах ініціативи «25 магнітів».

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Катерина Рижеченко розповіла про основні туристичні маршрути в Полтавській області. Серед визначних туристичних місць краю вона назвала Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, опішнянський музей українського гончарства, курорт «Миргород», Національний музей-заповідник Миколи Гоголя. Також заступниця голови ОДА згадала про оздоровчий, активний, археологічний, гастрономічний, промисловий, сільський та фестивальний туризм.

«Ми бачимо довгострокові перспективи в умовах карантину. Жодна галузь не завдячує так карантину, як галузь внутрішнього туризму. Тому у жовтні ми презентуємо інтерактивну мапу «Віртуальні мандрівки Полтавщиною», – сказала Катерина Рижеченко.

Вона також наголосила на важливості завершення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі Полтавської філармонії.

«Подали її у список «Великого будівництва» по культурі. Вважаємо це необхідним», – сказала заступниця голови Полтавської ОДА.

Очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що займається питаннями внесення решетилівської вишивки «білим по білому» до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також ремонту Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Крім того, у 2021 році планують розпочати реставрацію Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Також Глава держави ознайомився з перебігом будівельних робіт у Центрі надання адміністративних послуг міста Полтави, які проводяться в межах Національної програми «Велике будівництво».