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Володимир Зеленський передав на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент Президента

29 травня 2019 року - 16:51

Володимир Зеленський передав на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент Президента

29 травня Президент України Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради проект закону про особливу процедуру усунення Президента з поста (імпічмент). Про це під час брифінгу повідомив Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Також Глава держави вкотре спрямував до Парламенту звернення щодо розгляду вже зареєстрованого законопроекту про скасування депутатської недоторканності (№ 7203).

«Це було б чесно, якби ми провели разом ці два проекти», – заявив Руслан Стефанчук.

За його словами, процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон. Натомість зараз вона «розкидана» по різних документах (зокрема, йдеться про регламент Верховної Ради та законопроект про тимчасові слідчі комісії).

«Цілісного законопроекту про імпічмент – як окрему процедуру – сьогодні у Верховній Раді немає. Ми пішли нормальним, чесним шляхом. Ми не ховаємо ці норми в якісь інші закони», – зауважив Представник Президента у Парламенті.

Радник Глави держави також додав, що команда Володимира Зеленського опрацьовує й інші ініціативи, що стосуються встановлення відповідальності за неперсональне голосування – «кнопкодавство», депутатських прогулів і конфлікту інтересів під час голосування за закони, а також законопроекти щодо народовладдя, боротьби з корупцією, незаконного збагачення.

Крім того, Руслан Стефанчук нагадав, що Президент не підписуватиме закони, які були ухвалені з порушенням процедури.

«Ми повинні навчитися жити за правилами. «Кнопкодавство» – це не шлях. По 30 разів ставити питання на голосування – це не шлях. Демократія – це верховенство процедур. Тому для нас процедура важлива», – наголосив він.

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