Володимир Зеленський: Перевага ССО не в кількості, а в якості та високому рівні знань і навичок, помножених на патріотизм

Під час робочої поїздки на Житомирщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який щорічно відзначають 29 липня. Також Глава держави представив новопризначених військових командирів.

Вітаючи воїнів-спецпризначенців з професійним святом, Президент зауважив, що цьогоріч відзначають п'яту річницю створення ССО.

«Щоб дати об’єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для українського війська, я хочу змінити й доповнити один відомий вислів: «Складні часи народжують сильних людей. А надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій – надзвичайно сильних людей». Створені в період російської агресії, за важких умов і за короткий час ви – кожен з вас – стали гордістю та елітою української армії. Ви – наймолодший, але водночас – найсучасніший рід військ», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що День ССО саме відзначають, а не святкують, адже цього дня 2014 року в Донецькій області, в селі Латишевому, потрапивши в засідку, загинули 10 спецпризначенців. А загалом свої життя за Україну віддали 80 героїв – бійців ССО.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Президент окремо відзначив героїзм воїнів Сил спеціальних операцій. За його словами, за час війни на Донбасі особовий склад виконав близько 10 тисяч бойових завдань. Зокрема у травні 2014 року саме спецпризначенці першими розпочали оборону Донецького аеропорту.

«За особисту мужність, героїзм та вірність військовій присязі понад 600 воїнів у сірих беретах удостоєні державних нагород, а сім спецпризначенців – високого звання Герой України. Серед них – генерал-майор Ігор Гордійчук, легендарний «Сумрак». Зараз – начальник Київського ліцею імені Богуна. Полковник Олександр Трепак, позивний «Редут», котрий нині очолює штаб командування Сил спеціальних операцій», – наголосив Глава держави.

Він також нагадав, що наприкінці 2019 року з російського полону було звільнено чотирьох українських спецпризначенців.

«Сьогодні всі розуміють, що ваша перевага – не в кількості, ваша перевага – в якості. У високому рівні знань та навичок, помножених на патріотизм, рішучість, в умінні адекватно оцінювати обстановку та ухвалювати важливі швидкі рішення», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, за словами Президента, Сили спеціальних операцій першими в ЗСУ у 2020 році перейшли на типову структуру штабів армій країн НАТО. Окремі підрозділи військових частин повністю інтегровані із силами спеціальних операцій Альянсу. А 140-й центр ССО отримав сертифікат як підрозділ сил спеціальних операцій і має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.

«Це перший в історії підрозділ з країни, яка не є членом НАТО, що отримує такий сертифікат», – розповів Глава держави.

Володимир Зеленський також привітав з призначенням і представив нового Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Валерія Залужного, начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Сергія Шапталу та заступника Головнокомандувача ЗСУ Євгена Мойсюка. Відповідні укази про призначення Президент підписав напередодні.

«Ви всі чудово знаєте цих людей. Знаєте, що це дійсно потужні бойові офіцери. Патріоти України, які мають великий досвід, відвагу й великий авторитет серед наших військових. Я дякую попередньому керівництву Генштабу ЗСУ і впевнений, що новопризначене нарощуватиме здобутий бойовий досвід, перехід українського війська на стандарти НАТО і разом з міністром оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що сильні люди забезпечать мирні часи для вільної й незалежної Української держави.

«Воїни ССО виконують багато складних завдань на невидимій війні. Про багато з них можна буде розказати тільки через роки, через десятиліття. І хоч сьогодні про них громадяни України не все знають і не бачать ваших облич, але вони бачать мирні міста, бачать спокій і мир у цих містах. І знають, що в цьому не в останню чергу саме ваша заслуга. Слава воїнам-спецпризначенцям!» – сказав Глава держави.