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Володимир Зеленський перезапускає бренд України Ukraine NOW

24 серпня 2020 року - 18:37

Володимир Зеленський перезапускає бренд України Ukraine NOW

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський дав старт масштабній інформаційній кампанії з перезапуску бренда України Ukraine NOW. Глава держави записав англомовне відеозвернення до світової спільноти, у якому розповідає про нову українську реальність.

Зокрема, Україна – більше не країна бідності та корупції, як про неї казали раніше. За словами Президента, зараз Україна – це новий технологічний центр світу, житниця Європи з найбільш родючими землями, з величезним туристичним та інвестиційним потенціалом.

«Україна – це місце, де ви можете робити справжні відкриття. Україна – це рубіж, за яким відбуваються нові речі», – каже Президент. 

У відеозверненні Володимир Зеленський презентує світові сучасну, молоду, мирну та гостинну Україну. 

«Поспішайте, найбільша країна у Європі стане справжнім проривом. Україна зараз – це те, що ми можемо створити разом і разом виграти. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз», – наголошує Президент.

У межах кампанії з перезапуску бренда Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародної спільноти також запишуть зірки світового рівня. Своїми враженнями про Україну поділяться кінорежисер Девід Лінч, гурт Kadebostany та багато інших.

Кампанія бренда Ukraine NOW покаже світові нову Україну з динамічною економікою та прогресивним бізнесом, яка здатна запропонувати безліч цікавих можливостей. 

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