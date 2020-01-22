Володимир Зеленський першим в Україні скористався безкоштовною послугою з внесення електронного підпису на чип ID-картки

Президент Володимир Зеленський скористався безкоштовною послугою з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на чип ID-картки громадянина України.

Глава держави відвідав Оболонський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області, де керівництво Міністерства внутрішніх справ та ДМС презентували Президентові можливості з оформлення та використання ID-картки з кваліфікованим електронним підписом.

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що загалом держава вже видала 4,4 млн ID-карток. Відсьогодні їхні власники можуть безкоштовно отримати послугу з внесення КЕП на чип ID-картки.

«Ви можете, не виходячи з дому чи офісу, використовувати електронні сервіси. Серед іншого – відкривати бізнес», – зазначив Максим Соколюк.

В Оболонському відділі міграційної служби Володимир Зеленський пройшов процедуру отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та здав паспорт-книжечку.

Також працівники міграційної служби внесли в документ кваліфікований електронний підпис.

«Дуже круто. Дуже швидко. В цілому вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис», – заявив Президент після оформлення ID-картки з КЕП.

Глава держави уточнив, що і послуга з внесення електронного підпису в паспорт громадянина України, і запуск додатка «Дія», презентація якого попередньо запланована на 6 лютого, є прикладами реалізації стратегії нинішньої влади «Держава у смартфоні».

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з перевагами використання біометричного документа за допомогою спеціального ридера (портативного комп’ютера), щоб віддалено отримати доступ до Електронного кабінету водія.