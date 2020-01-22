Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України висловив підтримку громадянам Китаю, які борються з епідемією коронавірусу

5 лютого 2020 року - 14:21

Володимир Зеленський першим в Україні скористався безкоштовною послугою з внесення електронного підпису на чип ID-картки

5 лютого 2020 року - 14:09

Президент: Буде справедливо прив’язати оплату праці урядовців до середньої заробітної плати в країні

4 лютого 2020 року - 23:30

Володимир Зеленський заслухав звіт уряду щодо виконання указів Президента

4 лютого 2020 року - 23:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Заходи за участю Президента України та Президента Турецької Республіки
Заходи за участю Президента України та Президента Турецької Республіки

3 лютого 2020 року - 13:23

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський першим в Україні скористався безкоштовною послугою з внесення електронного підпису на чип ID-картки

5 лютого 2020 року - 14:09

Володимир Зеленський першим в Україні скористався безкоштовною послугою з внесення електронного підпису на чип ID-картки

Президент Володимир Зеленський скористався безкоштовною послугою з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на чип ID-картки громадянина України.

Глава держави відвідав Оболонський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області, де керівництво Міністерства внутрішніх справ та ДМС презентували Президентові можливості з оформлення та використання ID-картки з кваліфікованим електронним підписом. 

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що загалом держава вже видала 4,4 млн ID-карток. Відсьогодні їхні власники можуть безкоштовно отримати послугу з внесення КЕП на чип ID-картки.

«Ви можете, не виходячи з дому чи офісу, використовувати електронні сервіси. Серед іншого – відкривати бізнес», – зазначив Максим Соколюк.

В Оболонському відділі міграційної служби Володимир Зеленський пройшов процедуру отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та здав паспорт-книжечку.

Також працівники міграційної служби внесли в документ кваліфікований електронний підпис.

«Дуже круто. Дуже швидко. В цілому вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис», – заявив Президент після оформлення ID-картки з КЕП.

Глава держави уточнив, що і послуга з внесення електронного підпису в паспорт громадянина України, і запуск додатка «Дія», презентація якого попередньо запланована на 6 лютого, є прикладами реалізації стратегії нинішньої влади «Держава у смартфоні».

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з перевагами використання біометричного документа за допомогою спеціального ридера (портативного комп’ютера), щоб віддалено отримати доступ до Електронного кабінету водія.

Версія для друку