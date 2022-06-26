Володимир Зеленський під час онлайн-участі в саміті лідерів «Групи семи» окреслив основні напрямки взаємодії України та G7

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів «Групи семи», який триває в Німеччині.

Він подякував державам «Великої сімки» за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора.

Президент наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними як для України, так і для всієї Європи.

Зокрема, Президент запропонував «Групі семи» долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України. Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Володимир Зеленський також зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Глава держави наголосив, що повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету нашої країни становить 5 млрд дол. США.

Президент України також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Крім того, Глава держави зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яка експортується. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання РФ державою – спонсором тероризму. Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Він закликав країни «Великої сімки» спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку. За словами Президента, після закінчення війни Українська держава матиме значно кращий доступ до глобального ринку у порівнянні з країною-агресором. Крім того, Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн.

Глава держави також відзначив важливість післявоєнної відбудови України. За словами Володимира Зеленського, це буде найбільший економічний проект нашого часу, участь у якому значно посилить країни «Групи семи».

У роботі саміту беруть участь: Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Французької Республіки Еммануель Макрон, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської ради Шарль Мішель.