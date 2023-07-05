Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою Аргентини: Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася до підтримки Формули миру

Україна прагне збільшення підтримки Формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини, адже пункти Формули стосуються подолання всіх криз, спричинених російською агресією. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції зі студентами та професорсько-викладацьким складом Університету Буенос-Айреса та інших аргентинських вишів.

В онлайн-зустрічі взяли участь близько 400 студентів, керівники закладів освіти, професорсько-викладацький склад, голови іноземних дипломатичних представництв тощо.

«Ми запропонували Формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.

Президент акцентував, що всі пункти Української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх тих криз, які українці пережили або переживають внаслідок агресії РФ.

«Якщо ми говоримо про пункт щодо ядерної безпеки, то не лише тому, що боїмося підриву на Запорізькій АЕС, оскільки це виклик не лише для України, а й для всього світу. Ми всі ці кризи переживаємо, ділимося, на жаль, цим трагічним досвідом, і в нас є рішення щодо цих пунктів. Але для цього нам потрібне об’єднання світу навколо цих проблем, політичний тиск на Росію й рішення щодо всіх цих криз», – пояснив він.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності приєднання держав Латинської Америки до санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто справедливості й поки РФ не припинить своєї агресії.

«Керівництво Росії має відчувати, що воно ізольоване. Не можна їх приймати в деяких державах Африканського континенту, не можна їм мати бізнес із Латинською Америкою. Не можна тиснути руку лідеру Росії, яка в крові. Тому що він віддавав усі ці накази. І тут країни Латинської Америки можуть зайняти більш активну позицію», – переконаний Президент.

Крім того, Володимир Зеленський закликав країни Латинської Америки політично підтримувати Україну, зокрема під час розгляду ініційованих нашою державою резолюцій ООН, надавати гуманітарну допомогу цивільним українцям, які страждають від наслідків повномасштабного російського вторгнення.

«Ми точно не хотіли цієї війни. Український народ проходить через ці випробування, і це велика трагедія. Бо війна – це тільки втрати. Але, щоб не втратити всього, що в нас є, ми маємо здобути перемогу. Тому ми почали боротися, щоб нас не знищили. Ми не заходили на територію Росії – вони зайшли в наші домівки, вбивали, ґвалтували дітей», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що закінчення війни – це відновлення Україною своєї територіальної цілісності та встановлення справедливості шляхом притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах.

«Батьки, які втратили дітей, діти, які втратили батьків, чоловіки – жінок, жінки – своїх чоловіків, кохані люди втрачали одне одного… Не можна просто так: ось, усе, ми закінчили, вже ніхто не стріляє. Закінчення війни – це справедливість. А це насамперед – вироки вбивцям. І ось коли все це буде зроблено, тоді закінчиться війна. Ми наближатимемо цей час. Історія показує, що справедливість має бути, убивці мають сісти за ґрати, має бути відновлено контроль України над своєю землею, агресор, як це було в багатьох війнах у світі, має визнати, що він агресор», – переконаний Володимир Зеленський.

Говорячи про відносини з Аргентиною, він виступив за розвиток більш тісних взаємин.

«Україна може бути гарним партнером у багатьох напрямках, різних сферах. І я хотів би більше спілкуватися, і щоб наші уряди також спільно працювали», – сказав Глава держави.

Президент також зауважив, що для України сьогодні надзвичайно важлива економічна стабільність, і наша країна вітатиме кроки бізнесменів з усього світу, які готові інвестувати в Україну та створювати робочі місця.

Звертаючись до аргентинських студентів, Володимир Зеленський наголосив, що молодь має поширювати правду.

«Нам важливо підтримувати відносини між студентами, зв’язок з людьми вашого віку, які вам дуже цікаві. Важлива постійна комунікація. А коли ви відчуєте поклик серця і не боїтеся, ви можете приїхати й подивитися, що таке Україна, якими є наші люди. Ви самі зробите висновки, побачите наслідки війни й нестимете це у своє суспільство», – зазначив Глава держави.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський висловив побажання, щоб Україну почули в Аргентині та всій Латинській Америці.

«І я дуже хотів би, щоб лідери вашого континенту дали нам змогу зустрічатися частіше. Я думаю, що наша зустріч наживо була б дуже важливою», – сказав він.

Університет Буенос-Айреса – найбільший університет Аргентини й один із найпрестижніших у Латинській Америці. На 13 факультетах у закладі навчається понад 300 тисяч студентів. Близько 30% наукових досліджень в Аргентині проводиться в Університеті Буенос-Айреса. У світовому рейтингу QS World University Rankings 2023: Top global universities заклад посів 67-ме місце.