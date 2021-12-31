Володимир Зеленський підписав низку законів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» № 1967-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року.

Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців одинадцятого і дванадцятого підпункту 7 пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.

Також Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо усунення технічних та логічних неузгодженостей» № 1985-ІХ, який парламент підтримав 17 грудня минулого року. Цей документ дасть змогу розблокувати реалізацію низки прав іноземних суб’єктів кінематографії. Зокрема права на отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму на території нашої держави. Це сприятиме залученню іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, підвищенню професійного рівня українських фахівців у цій галузі, міжнародній співпраці кінематографістів, розвитку інфраструктури й туризму.

Крім того, Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» № 1986-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року. Документ удосконалює освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, а також передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців.