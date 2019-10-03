Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави.

Зокрема, до кінця поточного року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабінет Міністрів повинен вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроектів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Крім того, до кінця року очікується розробка урядом проектів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців (ФОП) та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Також Кабінет Міністрів до кінця поточного року повинен розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business) та завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

До 31 грудня 2019 року уряд також має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації.

Крім того, згідно з указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

Уряд також повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків.

Також Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У цьому році повинне відбутися впровадження першого етапу реалізації проекту «Е-малятко» та перегляд меж госпітальних округів.

Крім того, указ передбачає запровадження до кінця поточного року нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.

До кінця 2019 року має бути розроблене технічне завдання електронної платформи «Е-ветеран».

Указ також передбачає впровадження до кінця поточного року нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідатиме стандартам НАТО, розробку структури плану оборони України.

До кінця наступного року уряд має визначити засади організації та проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і Європейського Союзу.

У сфері зовнішньої політики до кінця цього року та впродовж 2020-го уряд має втілювати заходи зі зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності й забезпечувати сталу міжнародну підтримку курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року має подати на розгляд Президентові України пропозиції стосовно змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Підписуючи указ, Президент України також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі та запровадження найкращих міжнародних практик корпоративного управління у державних банках.

«Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників», – сказав Володимир Зеленський.