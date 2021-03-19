Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 128/2021 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України».

Метою документа є організація гідного святкування у 2021 році річниці Конституції, враховуючи її важливе значення у розбудові правової та демократичної держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами Прем'єр-міністра та керівника Офісу Президента України та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

На підставі пропозицій Організаційного комітету та з урахуванням епідемічної ситуації у державі уряд має розробити та забезпечити, зокрема, проведення у місті Києві та інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості.

Крім того, необхідно організувати проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Також уряд має сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, і забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

Міністерство закордонних справ має запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до річниці Конституції.