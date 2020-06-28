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Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

31 липня 2020 року - 17:48

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.

Закон є першим кроком на шляху вирішення наявних проблем на ринку електроенергії та спрямований на забезпечення енергетичної стабільності країни. 

Водночас Глава держави звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо вжиття вичерпних заходів для вирішення проблем функціонування ринку електричної енергії в Україні, зокрема забезпечення справедливих умов діяльності для всіх суб’єктів господарювання об’єднаної енергетичної системи України. Президент просить уряд системно проаналізувати стан виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» всіма учасниками ринку та невідкладно підготувати пропозиції щодо його вдосконалення.

Глава держави тримає під особистим контролем питання забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та доручив Прем’єр-міністрові щотижня доповідати про результати виконання поставлених завдань.

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