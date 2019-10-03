Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради щодо підвищення ефективності законодавчого процесу

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання» № 163-ІХ, який парламент ухвалив 3 жовтня 2019 року.

Закон викладає частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України у новій редакції. Згідно зі змінами, під час підготовки до другого читання пропозиції та поправки до законопроекту можна вносити лише до тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент ухвалив за основу.

Водночас основний комітет, як виняток, може вирішити врахувати внесені пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому має бути зазначено необхідність внесення цих правок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної Ради й оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні.

Зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність та якість законодавчого процесу.