Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо стимулювання інвестиційної діяльності

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» № 132-IX, ухвалений Верховною Радою 20 вересня 2019 року.

Закон має на меті поліпшення інвестиційного клімату в нашій країні за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності законодавства України найкращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

Документ вносить зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання. Зокрема, він спрямований на усунення юридичних прогалин, а також упровадження в правову систему України інноваційних правових інструментів.

Основні положення законопроекту передбачають серед іншого відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами; розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.

Згідно з документом, зобов’язання може бути забезпечене шляхом передачі кредиторові у довірчу власність майна – об’єкта забезпечення. Об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років); статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

Також закон скасовує обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Закон передбачає, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їхнього повного виконання. Протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення та розвитку інфраструктури населеного пункту у такому розмірі та порядку: для нежитлових будівель і споруд – 4% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта; для житлових будинків – 2% від вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику та політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Закон також визначає об’єкти, при будівництві яких пайова участь не сплачується.

У сфері договорів застави земельних ділянок закон скасовує обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

У сфері діяльності товариств з обмеженою відповідальністю визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.