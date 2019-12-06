Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 364-IX, який Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Цей документ розроблений у зв’язку з тим, що 31 грудня цього року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановлений статтею 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Підписаний закон продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 вищевказаного закону.

Документ сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН.