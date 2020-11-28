Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

28 листопада 2020 року - 11:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам освіти

18 грудня 2020 року - 12:51

Президент підписав закон щодо соціального захисту деяких категорій населення на період дії карантину

18 грудня 2020 року - 12:27

Володимир Зеленський підписав закон щодо ефективної підготовки та участі українських збірних у міжнародних змаганнях

18 грудня 2020 року - 12:19

Глава держави започатковує соціальний проект «Активні парки – локації здорової України»

17 грудня 2020 року - 20:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня 2020 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон щодо ефективної підготовки та участі українських збірних у міжнародних змаганнях

18 грудня 2020 року - 12:19

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» № 1026-IX, який Верховна Рада підтримала 2 грудня 2020 року.

Цей документ дасть змогу своєчасно, у повному обсязі та ефективно забезпечувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, а також участь національних збірних команд України з видів спорту у змаганнях міжнародного значення.

Так, згідно із законом, без використання електронної системи закупівель здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Версія для друку