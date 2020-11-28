Володимир Зеленський підписав закон щодо ефективної підготовки та участі українських збірних у міжнародних змаганнях

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» № 1026-IX, який Верховна Рада підтримала 2 грудня 2020 року.

Цей документ дасть змогу своєчасно, у повному обсязі та ефективно забезпечувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, а також участь національних збірних команд України з видів спорту у змаганнях міжнародного значення.

Так, згідно із законом, без використання електронної системи закупівель здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.