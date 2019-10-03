Володимир Зеленський підписав закон щодо гармонізації національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» № 124-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких: Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України; кодекси торговельного мореплавства та цивільного захисту України; закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про інвестиційну діяльність», «Про товарну біржу», «Про основи містобудування», «Про дорожній рух» тощо.

Впровадження норм цього закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою.