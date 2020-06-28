Володимир Зеленський підписав закон щодо недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)» № 691-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 червня 2020 року.

Закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний строк після його завершення.

З цією метою документ вносить зміни до «Прикінцевих положень» Господарського кодексу України та «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.