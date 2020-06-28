Володимир Зеленський підписав закон щодо організації та проведення азартних ігор в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX, який парламент ухвалив 14 липня 2020 року.

Документ визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні соціальні та організаційні умови функціонування ринку азартних ігор.

Зокрема, закон містить виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет; букмекерська діяльність у букмекерських пунктах та через Інтернет; організація азартних ігор у залах гральних автоматів; випуск та проведення лотерей; організація покеру через Інтернет; ліцензування діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Гральні заклади казино дозволяється розміщувати виключно в готелях категорії «п’ять зірок», «чотири зірки» з номерним фондом не менше 100 номерів, а також на території спеціальних гральних зон, створених за рішенням Кабінету Міністрів України.

Зали гральних автоматів можуть розміщуватися лише в готелях категорії «три», «чотири» та «п’ять зірок». Забороняється розміщувати гральні автомати в приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, будівлях культових споруд та ближче ніж за 500 метрів до закладів освіти. Також встановлюється обмеження щодо кількості гральних автоматів. Право на розміщення автоматів реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до відповідної території.

На організацію та проведення азартних ігор законом передбачається видача ліцензії, яка дає право використовувати лише один бренд організатора азартних ігор. Також передбачена видача безкоштовної інвестиційної ліцензії на 10 років для інвесторів, що будують новий готель категорії «п’ять зірок» або у разі затвердження Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту.

Для азартних ігор казино в мережі Інтернет передбачається сертифікована онлайн-система та обов’язкове підключення до системи онлайн-моніторингу, веб-сайт у доменній зоні .UA та можливість кожного гравця встановлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу. Для покеру в мережі Інтернет визначаються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.

Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їхньої фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів (статутний капітал компанії має становити не менш як 30 млн грн); встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам; створюються засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Згідно із законом, вік гравця має становити 21 рік і більше. Також встановлюються вимоги до гравців та їхньої ідентифікації, що сприятиме запобіганню участі в азартних іграх громадян, які, зокрема, не досягли 21 року. За невиконання таких вимог передбачені жорсткі фінансові санкції. Також створюється реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь у азартних іграх.

Запроваджується принцип «відповідальної гри», що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків від участі громадян у азартних іграх, та створюються механізми боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Документом також встановлюються обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема заборона щодо зовнішньої реклами, крім вивісок, а також обмеження на всі інші види реклами.

За порушення законодавства України у сфері грального бізнесу передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Згідно з документом, органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, що утворюється Кабінетом Міністрів України (уповноважений орган). Цей орган здійснює ліцензування організаторів азартних ігор, веде відповідні реєстри та встановлює вимоги щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Крім того, передбачається створення в Державному бюджеті України спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури. Кошти Фонду спрямовуватимуться на розвиток системи медичної допомоги, підвищення зарплат медиків; створення центрів реабілітації та хоспісів; підтримку спорту та фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя; фінансування програм з підвищення культурного та духовного рівня населення України, зокрема будівництво та модернізацію бібліотек, театрів, музеїв, центрів творчості, фінансування культурних проектів. Порядок спрямування коштів Фонду підтримки медицини, спорту та культури визначає Кабінет Міністрів.