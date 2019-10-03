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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

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Володимир Зеленський підписав закон щодо перерозподілу 1,17 млрд грн на розвиток та утримання автодоріг загального користування

17 жовтня 2019 року - 13:25

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 149-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 жовтня 2019 року.

Метою документа є забезпечення ефективного використання передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік коштів для реалізації заходів із розбудови автомобільних шляхів.

Зокрема, згідно із законом, у межах видатків державного дорожнього фонду шляхом їхнього перерозподілу збільшується фінансування програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 1,17 мільярда гривень.

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