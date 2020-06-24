Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження застосування експериментальних препаратів для лікування COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)» № 737-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 червня 2020 року.

Документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих на коронавірусну хворобу, та запобігання поширенню COVID-19 серед населення України.

Українське законодавство дозволяє застосовувати для лікування COVID-19 як зареєстровані в Україні препарати, так і незареєстровані лікарські засоби, клінічні випробування яких затверджені в установленому порядку та мають на меті дослідити ефективність і безпеку таких лікарських засобів щодо лікування COVID-19.

Доступ до експериментальних препаратів – передових винаходів може допомогти в боротьбі з коронавірусом. Це стосується ліків, які не є зареєстрованими, однак вже пройшли певні дослідження щодо їхньої безпечності та ефективності й рекомендовані офіційним органом США, країн – членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Держави Ізраїль. Відповідна практика діє у багатьох країнах світу.

Закон, що його підписав Президент, продовжує застосування цієї практики в Україні до 1 січня 2021 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.