Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національної інвентаризації лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» № 643-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.

Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів України, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.