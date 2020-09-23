Володимир Зеленський підписав закон щодо споживчого кредитування

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» № 891-ІХ, який парламент ухвалив 15 вересня 2020 року.

Документ передбачає віднесення кредитних договорів, що укладаються на строк до одного місяця, та договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, до споживчих кредитів та застосування до них вимог Закону України «Про споживче кредитування». Таким чином створюються умови для належного регулювання ринку мікрокредитів, що швидко зростає, зокрема визначаються умови надання та внесення інформації про мікрокредити до Бюро кредитних історій.

Також законом встановлюється максимальна сукупна сума штрафів і пені, яка може бути нарахована за порушення виконання зобов'язань за такими кредитами, у розмірі, що не перевищує подвійну суму отриманого кредиту.

Забороняється змінювати процентну ставку в гірший для споживача бік та застосовувати штрафи й пені за одне й те саме порушення. Це захистить громадян від штрафів і пені, сума яких на сьогодні може в рази перевищувати суму кредиту.

Такі законодавчі зміни посилять захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованого боргового навантаження, а також убезпечать кредиторів від недобросовісних позичальників та, відповідно, сприятимуть зменшенню частки проблемної заборгованості.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.