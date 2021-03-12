Володимир Зеленський підписав закон щодо уніфікації ставок ввізного мита на текстильну сировину

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості» № 1261-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 лютого 2021 року.

Документ уніфікує ставки ввізного мита на товари легкої промисловості, що прискорить митне оформлення таких товарів і сприятиме розвитку галузі.

Зокрема, закон вносить зміни до розділу XI «Текстильні матеріали та текстильні вироби» Митного тарифу України, якими встановлюються пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на пряжу, волокно, нитки, що не виробляються в Україні (шовк, вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу, бавовна, інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі).

Також встановлюються пільгові ставки ввізного мита в розмірі від 1% до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат і канати тощо.

Водночас закон підвищує повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями, де такі ставки менші від 10%.

Перегляд ставок ввізного мита сприятиме зростанню обсягів ввезення на територію України текстильної сировини та матеріалів для переробки.

Закон набирає чинності 1 липня 2021 року.