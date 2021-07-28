Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що є важливою складовою судової реформи в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» № 1629-ІХ, що його Верховна Рада ухвалила 13 липня конституційною більшістю голосів з урахуванням усіх пропозицій Глави держави.

Цей закон є надзвичайно важливим першим етапом проведення судової реформи в Україні, адже дасть змогу сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), на яку покладаються функції з добору та оцінювання суддів.

Підписаний Президентом документ враховує позиції Конституційного Суду України, застереження Венеціанської комісії, а також спільні рекомендації, надані програмою USAID «Нове правосуддя» та проектом ЄС «Право-Justice».

Згідно з підписаним законом, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначає Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який буде проведено за дієвою участю представників міжнародних організацій.

Проводить конкурс Конкурсна комісія. До першого складу Комісії входять троє чинних суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які протягом останніх п’яти років надають Україні технічну допомогу у сфері судової реформи або запобігання й протидії корупції. Ці організації погоджують пропозицію щодо спільного списку своїх кандидатів.

Закон встановлює, що голос членів Конкурсної комісії, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, буде вирішальним. Так, рішення першого складу комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями. У разі рівного розподілу голосів вирішальними вважатимуться голоси трьох членів комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями.

За результатами конкурсу Конкурсна комісія рекомендує Вищій раді правосуддя не менше двох кандидатів на кожну вакантну посаду члена ВККС.

Строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з трьома міжнародними експертами припиняється через два роки після призначення повноважного складу ВККС. Наступний склад Конкурсної комісії формується у визначений законом спосіб: три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів, та по одній особі, запропонованій Радою прокурорів України, Радою адвокатів України та Президією Національної академії правових наук України.

Загалом 16 членів ВККС призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки. Закон закріплює один з ключових європейських стандартів незалежності судової влади – більшість складу ВККС (вісім із 16 членів) мають бути суддями або суддями у відставці. Також кандидати на посаду члена ВККС повинні відповідати критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.