Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН

2 листопада 2021 року - 09:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків на закупівлю кисневих станцій для лікарень, що надають допомогу хворим на COVID-19

5 листопада 2021 року - 19:30

Президент невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон

5 листопада 2021 року - 15:39

Андрій Єрмак презентував новий інформаційний бюлетень Офісу Президента

5 листопада 2021 року - 08:28

Ігор Жовква у Бухаресті обговорив євроатлантичні перспективи України та розвиток українсько-румунських відносин

4 листопада 2021 року - 19:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків на закупівлю кисневих станцій для лікарень, що надають допомогу хворим на COVID-19

5 листопада 2021 року - 19:30

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» № 1858-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2021 року.

Для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медзаклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів.

Закон, що його підписав Президент, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах і таким чином знизити логістичне навантаження.

Цим документом на 800 млн грн збільшено обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України. 650 млн грн передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 млн грн – на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Версія для друку