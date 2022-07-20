Володимир Зеленський підтримав першу леді України під час її виступу в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський у Києві переглянув пряму трансляцію виступу першої леді Олени Зеленської в Конгресі США, який відбувся в межах її візиту до Сполучених Штатів Америки.

Глава держави переконаний, що візит Олени Зеленської стане вагомим внеском у поглиблення співпраці України й Америки. Він висловив сподівання, що звернення першої леді до американських парламентарів та урядовців спонукатиме їх до ухвалення важливих рішень на підтримку нашої держави та збільшення допомоги для захисту українців від російського вторгнення.

Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила в Конгресі США. Вона звернулася до конгресменів від імені українських матерів і дітей та всіх громадян, які загинули чи постраждали від російської агресії.

Перша леді відзначила внесок кожної американської родини, Конгресу, Президента Джозефа Байдена у здатність України протистояти ворогу й захистити життя мільйонів українських громадян.

«Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте це знати. Дякуємо вам», – зауважила вона.

Водночас Олена Зеленська зробила акцент на тому, що війна ще не закінчилась і Росія продовжує свій терор.

«Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї», – сказала Олена Зеленська.

Вона закликала американський народ допомогти спинити терор проти українців, і це «буде нашою спільною великою перемогою в ім’я життя, свободи й прагнення до щастя кожної людини та кожної родини».