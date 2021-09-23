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Володимир Зеленський підтримав зміни до законодавства щодо придбання лікарських засобів за договорами керованого доступу

13 жовтня 2021 року - 17:51

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу» № 1756-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 вересня поточного року.

Цей документ покликаний сприяти спрощенню доступу пацієнтів до інноваційних медичних технологій та лікарських засобів.

Відповідно до нього, дія Закону «Про публічні закупівлі» до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу.

В електронній системі закупівель оприлюднюється інформація про міжнародну непатентовану назву (за наявності), торговельну назву, форму випуску, дозування лікарського засобу, щодо якого укладено такий договір, та інша інформація.

Передбачається, що перелік лікарських засобів, які закуповуються за договорами керованого доступу, затверджує Кабінет Міністрів України. При цьому для визначення доцільності укладення договору керованого доступу здійснюється державна оцінка медичних технологій щодо лікарського засобу, який може постачатися відповідно до такого договору.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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