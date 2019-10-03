Президент України Володимир Зеленський підтримує приватизацію об’єктів Державного управління справами (ДУС). Однак у процесі приватизації необхідно враховувати специфіку роботи кожного об’єкта, вважає він.

«Я запрошую вас у будь-який день прийти й побачити презентацію передачі будь-якого майна, яке є у ДУС, на приватизацію», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-марафону у Києві.

Так, Президент зазначив, що деякі об’єкти наразі неможливо приватизувати, оскільки щодо них розслідуються кримінальні справи й тривають судові процеси.

Володимир Зеленський повідомив, що приватизацією об’єктів ДУС займається незалежна група, і вже підготовлено реєстр усіх об’єктів з інформацією про їхній фінансовий стан і кількість працівників.

«Ми будемо одними з перших, хто передасть список цих підприємств (для приватизації. – Ред.)», – наголосив Глава держави.

За його словами, існує три черги передачі об’єктів ДУС у приватну власність. Водночас у процесі приватизації необхідно враховувати специфіку того чи іншого об’єкта.

«Наприклад, «Артек» у Пущі-Водиці ми ніколи не передамо (у приватну власність. – Ред.), тому що я хочу, щоб цей бренд залишився в Україні. Якщо ми передамо на приватизацію «Артек» у Пущі-Водиці, то ми передамо бренд юридичній особі, і він точно залишиться на окупованій частині, у Криму. Тобто є деякі складнощі», – пояснив Глава держави.

Президент нагадав, що Верховна Рада підтримала початок великої приватизації державного майна.

Володимир Зеленський також висловився за те, щоб фінансування Офісу Президента у наступному році не збільшувалося.