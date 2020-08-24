Володимир Зеленський після зустрічі з Себастіаном Курцом: Обговорили напрямки, які можуть отримати нове дихання завдяки австрійським інвестиціям

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час зустрічі у Відні обговорили активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між двома країнами.

Виступаючи перед представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Себастіаном Курцом, Глава Української держави зазначив, що обсяги двосторонньої торгівлі України та Австрії щороку зростають і у 2019-му досягли майже $1,5 млрд. Тож Президент висловився за необхідність відновлення докризового рівня торговельно-економічних відносин.

«Разом з паном канцлером ми обговорили напрямки, які можуть отримати, скажімо так, нове дихання завдяки австрійським інвестиціям. Зокрема, це транспортна інфраструктура, транзит енергоносіїв, банківський і фінансовий сектори, енергетика, туризм, захист довкілля», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив подяку Федеральному канцлеру Австрії за увагу та глибоку обізнаність із ситуацією на сході України. Президент нагадав, що раніше Себастіан Курц як керівник австрійської дипломатії та голова ОБСЄ особисто був на лінії розмежування й «безпосередньо бачив і знає про наслідки тієї жахливої війни, що відбувається на сході України».

«Сьогодні ми обговорювали всі кроки та зусилля, які Україна дійсно хоче, які цілодобово здійснює задля настання бажаного миру на Донбасі. І в цьому нелегкому процесі ми завжди відчуваємо допомогу та підтримку наших міжнародних партнерів, підтримку Австрії», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі співрозмовники окремо торкнулися підготовки 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться в жовтні цього року в Брюсселі.

«Україна докладе всіх зусиль, щоб цей Саміт став максимально результативним. Ми віримо, що і Австрія, й інші країни Європейського Союзу в цьому питанні налаштовані так само, як і Україна», – додав Володимир Зеленський.

Себастіан Курц зазначив, що Австрія та Україна історично мають дуже хороші стосунки, а австрійські підприємства є одними з найбільших інвесторів в українську економіку.

Канцлер Австрії відзначив кроки Володимира Зеленського в боротьбі з корупцією, що також є позитивним сигналом для австрійських інвесторів.

За його словами, Австрія продовжить і збільшить гуманітарну допомогу для жителів сходу України.

«Додатковий один мільйон євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги», – сказав Себастіан Курц.

Він висловив сподівання, що в найкоротші терміни вдасться домовитися про врегулювання питання війни на сході України, та запевнив, що залишається другом нашої країни.