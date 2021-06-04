Володимир Зеленський: «Північний потік – 2» має розглядатися у форматі «Нормандської четвірки», адже це питання безпеки в Україні

Питання реалізації проекту «Північний потік – 2» має розглядатися на зустрічі в Нормандському форматі разом з представниками Німеччини та Франції, оскільки воно є невід’ємною складовою безпеки України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустрічі з представниками ЗМІ в Берліні.

Глава Української держави зауважив, що під час зустрічі з Ангелою Меркель віч-на-віч вони розпочали детально обговорювати питання безпеки, зокрема енергетичної.

«Для мене це пріоритет – безпека у країні. Це Донбас. Це Крим. Це «Північний потік – 2», який ми вважаємо великою загрозою, що вміло ховається під маскою економічного проекту», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є вагомим стримуючим фактором, а запуск «Північного потоку – 2» становить потенційну загрозу для безпеки в усьому регіоні. Свідченням цього є концентрація російських військ на українському кордоні.

«Я вважаю, що питання «Північного потоку – 2» – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками Нормандського формату, оскільки це невід’ємне питання безпеки в Україні», – зазначив Президент.

Відповідаючи на питання журналістів, Глава Української держави висловив переконання, що Німеччина дійсно опікується питанням енергетичної безпеки не лише всієї Європи, а й України. Зокрема він нагадав, що наприкінці 2019 року Німеччина допомагала Україні тиснути на Росію, щоб вона повернула нашій країні кошти згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Тому, якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, ми повинні мати гарантії Європейського Союзу, гарантії Німеччини, гарантії Франції», – наголосив Володимир Зеленський.

У цьому контексті Президент України висловився за те, щоб питання «Північного потоку – 2» було частиною питань майбутньої зустрічі в Нормандському форматі.

«Щодо цієї ідеї ми тільки почали дискутувати, я не отримав відповіді від мадам Меркель, але думаю, що у нас всіх в цілому мало часу – дуже мало часу у наших країн. Україна в небезпеці, у нас війна, і, як сказала пані канцлер, нещодавно знову було кілька загиблих військових. Тому я вважаю, що конкретика потрібна нам через те, що ми можемо домовлятися і зберігати (домовленості. – Ред. ) у майбутньому», – зазначив Президент України, висловивши сподівання, що сьогоднішня його зустріч з канцлером Німеччини «закінчиться саме конкретикою».