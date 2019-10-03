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Володимир Зеленський побував у Золотому

26 жовтня 2019 року - 18:43

Володимир Зеленський побував у Золотому

Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині. 

Глава держави зустрівся з місцевими мешканцями та військовослужбовцями на передовій.

Володимир Зеленський цікавився умовами побуту на лінії розмежування, соціальними потребами цивільних і військових. Однією з тем обговорення було можливе розведення військ. 

Також він зустрівся з групою озброєних осіб, які оселилися у приватному будинку на околиці Золотого. 

«Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому», – сказав Глава держави.

«Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», – додав він.

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