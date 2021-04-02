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Володимир Зеленський подякував Президенту Європейської ради за підтримку України

15 квітня 2021 року - 16:17

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Глава держави детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.

«Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів», – наголосив Глава Української держави.

Володимир Зеленський детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.

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