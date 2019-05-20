Володимир Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам, що світ пишатиметься Україною

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами іноземних делегацій і послами іноземних держав. Він заявив, що його переповнюють вдячність і надія.

«Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією», – зазначив Глава держави, відкриваючи разом із дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав.

Він також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме, а «Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться».

Володимир Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна матиме славу по всьому світу. Гості, які прибули на інавгурацію, стоячи привітали Президента України.

На інавгурацію Володимира Зеленського прибули 5 лідерів іноземних держав – Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Президент Литви Даля Грибаускайте та Президент Угорщини Янош Адер. Також нині в Україні перебувають Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, Міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, Міністр національної оборони Канади Харджит Саджан, Віце-президент Турецької республіки Фуат Октай, Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і Міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі, Голова Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, Голова Сенату Парламенту Чеської республіки Ярослав Кубера та низка інших поважних гостей.