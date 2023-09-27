Володимир Зеленський поспілкувався з актором Марком Стронгом, який став амбасадором United24

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеозв’язку з британським актором Марком Стронгом, який став амбасадором платформи United24 і підтримав напрям «Освіта і наука».

Глава держави подякував зірці фільмів «Шерлок Голмс», «Кінгсмен», «Загадкове вбивство – 2», «Рок-н-рольник», «Гра в імітацію» за те, що він зосередить свої зусилля на підтримці українських шкіл.

За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливо допомогти українським дітям здобувати якісну освіту попри повномасштабну війну. А півтора мільйона з них сьогодні навчаються дистанційно, і потрібно повернути їх у шкільні класи.

«Це також дуже важливий сигнал, щоб люди поверталися в Україну, – що життя триває. І коли діти можуть навчатися в сучасних безпечних школах – це також надважливий сигнал для їхніх батьків, які перебувають сьогодні на передовій, що вони можуть концентруватися на тому, що відбувається на полі бою, і не думати щосекунди, чи в безпеці їхні діти», – наголосив він.

Зі свого боку Марк Стронг зазначив, що для нього честь стати голосом українських дітей у світі задля того, щоб у них було краще майбутнє.

«Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не лише знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне», – сказав актор.

5 серпня, у свій день народження, Марк Стронг узяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine у Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Довідка. Майже за 16 місяців роботи ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як 470 млн дол. CША. Серед амбасадорів United24 – співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик та Олександр Зінченко.