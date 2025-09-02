Президент:

Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю – звернення Президента

2 вересня 2025 року - 20:14

Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару

5 вересня 2025 року - 21:02

Президент узяв участь у відкритті нової колії – частини європейської мережі, яка з’єднує Ужгород із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем

5 вересня 2025 року - 19:49

Словаччина буде разом із нами та з іншими партнерами в роботі заради миру – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Робертом Фіцо

5 вересня 2025 року - 18:43

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Словаччини спілкування з представниками ЗМІ

5 вересня 2025 року - 17:57

Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару

У Мукачеві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського підприємства «Флекстронікс», по якому Росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня.

Генеральна директорка «Флекстронікс Україна» Анна Драгун зазначила, що завдяки сповіщенню про небезпеку та оперативному реагуванню вдалося вчасно евакуювати всіх 600 працівників підприємства. Однак 17 людей постраждали, деякі з них досі перебувають у лікарні.

«Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення», – наголосила вона.

За словами Анни Драгун, зараз основний пріоритет – підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.

«На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює в Україні. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти вам швидко відновитися», – сказав Володимир Зеленський.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка теж була присутня на зустрічі, подякувала Президенту за підтримку.

Завод «Флекстронікс» у Мукачеві – підприємство з американськими інвестиціями. Тут виробляли побутову техніку, картриджі для принтерів, LED-лампи та інші побутові прилади. Внаслідок двох російських ракетних ударів вранці 21 серпня підприємство призупинило роботу.

Робоча поїздка Президента на Закарпаття

5 вересня 2025 року - 13:10
