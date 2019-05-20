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Володимир Зеленський поспілкувався з родинами гірників, які загинули внаслідок аварії на шахті «Лісова»

29 травня 2019 року - 19:20

Володимир Зеленський поспілкувався з родинами гірників, які загинули внаслідок аварії на шахті «Лісова»

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії минулої ночі загинуло двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

«Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою», – підкреслив Президент.

Також Глава держави зустрівся з робітниками шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.

Крім цього, Президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

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