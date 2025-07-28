Володимир Зеленський поспілкувався з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень на Київщині

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з учнями Школи Супергероїв, які лікуються в одному з дитячих медзакладів у Київській області.

Діти поділилися своїми захопленнями, бажаннями та мріями. Маленькі пацієнти також розповіли про малюнки, які вони створюють для українських воїнів і відправляють на фронт. Президент подякував дітям за те, що вони так щиро підтримують захисників і захисниць.

«Ми всі хочемо наблизити мир для України та українців. Хочеться, щоб закінчилася війна. Думаю, що всім цього хочеться. Це найголовніша справа Президента», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час спілкування багато говорили про навчання в Школі Супергероїв та уроки, які подобаються дітям найбільше.

Ця школа створена під патронатом першої леді України Олени Зеленської у травні 2023 року. Відтоді її учнями стали вже понад 1900 дітей.

У класах є ігрова зона, куточок відпочинку та мультимедійний комплекс із планшетами для кожної дитини.

Завдяки школі діти, які змушені проходити тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання. Тут надають медичну, реабілітаційну та паліативну допомогу дітям із Київщини, а також тим, чиї родини були змушені покинути свій дім через російську агресію.

Глава держави перевірив роботу кабінетів рентгенологічної та ультразвукової діагностики, комп’ютерної томографії, а також сенсорної кімнати та зали фізичної терапії, де проводять реабілітаційні заняття.